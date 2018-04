Julijo Skripal odpustili iz bolnišnice

London, 10. aprila - Julijo Skripal so danes odpustili iz bolnišnice v mestu Salisbury, kjer so jo skupaj z očetom, nekdanjim ruskim dvojnim agentom Sergejem Skripalom, zaradi zastrupitve s kemičnim strupom zdravili od začetka marca, so potrdili v bolnišnici. Prepeljali so jo na varno lokacijo, poročata BBC in Sky News.