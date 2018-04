Rusija na zasedanju VS ZN o primeru Skripal kritična do Velike Britanije

New York, 6. aprila - Rusija je v četrtek na zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov znova zavrnila odgovornost za zastrupitev nekdanjega dvojnega agenta Sergeja Skripala z živčnim strupom v veliki Britaniji. Ruski veleposlanik pri ZN Vasilij Nebenzija je bil pri tem kritičen do Velike Britanije in dejal, da se igra z ognjem, poročajo tuje tiskovne agencije.