Finance: Kadrovske rezerve so na univerzah (10. 4.)

Ljubljana, 9. aprila - Zdi se, da se neki cikel razvoja končuje. Trump oziroma ZDA so v sporu s Kitajci, ista država je s sankcijami pritisnila na ruske oligarhe. Vse to lahko pomeni - ni pa to nujno takoj - težave. Globalne težave v obliki ohlajanja ali gospodarskega zastoja, v Financah piše Janez Tomažič.