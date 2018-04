Dnevnik: Iskanje socialdemokratske identitete (9. 4.)

Ljubljana, 9. aprila - Socialdemokratske politike so v zahodnem svetu prevladovale v drugih časih, ko so imele nacionalne države nadzor nad gospodarstvom in ko so reveži in žrtve vojn iz tretjega sveta prihajali sem v manjšem številu. Stranka kmetijskega ministra Dejana Židana ne zanika te realnosti, v Dnevniku piše Klemen Košak.