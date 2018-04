Vzrok pogina ptic s Ptujskega jezera še neznan

Ljubljana, 9. aprila - Nacionalni veterinarski inštitut, ki deluje pod okriljem ljubljanske veterinarske fakultete, ob pregledu trupel in organov poginulih ptic s Ptujskega jezera ni uspel ugotoviti vzroka pogina. Opravili bodo nadaljnje preiskave, so sporočili z Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Jasno je sicer, da ne gre za ptičjo gripo.