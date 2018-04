V DOPPS rezultate analiz poginulih ptic na Ptujskem jezeru pričakujejo kmalu

Ptuj, 9. aprila - V Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) pričakujejo, da bodo rezultati analiz poginulih ptic s Ptujskega jezera znani predvidoma v tem tednu. Glede na znake so se ptice najverjetneje zastrupile, kje in s čim, še ni znano, je STA povedal Dominik Bombek. Otok na Ptujskem jezeru, kjer je gnezdilo veliko rečnih galebov, je prazen.