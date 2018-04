Kriminalna združba s kriptovalutami in kreditnimi karticami oprala osem milijonov evrov

Madrid, 9. aprila - Kriminalna združba je z uporabo kriptovalut in kreditnih kartic oprala za osem milijonov evrov denarja, ki so ga druge združbe zaslužile s preprodajo drog, so danes sporočili z Europola. V okviru operacije, pri kateri so poleg Europola sodelovale še španske, finske in ameriške oblasti, so aretirali 11 ljudi.