V špansko-nemški operaciji zasegli tono marihuane

Haag, 27. marca - V skupni špansko-nemški operaciji so v Nemčiji in Španiji razbili mednarodno mrežo tihotapcev mamil v Evropski uniji. Kot so danes sporočili iz Europola, ki je podpiral operacijo, so prijeli 18 ljudi in zasegli tono marihuane, 212.000 evrov gotovine, orožje, strelivo in osem vozil.