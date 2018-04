Prnjata dopoldne predali Hrvaški

Ljubljana, 6. aprila - Hrvaškega državljana Stjepana Prnjata, ki so ga 8. marca v Ljubljani prijeli zaradi suma tihotapljenja mamil, so dopoldne predali Hrvaški, so za STA potrdili na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Predaja je stekla na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo. Prnjat je bil od prijetja v priporu v Ljubljani, s predajo Hrvaški pa se ni strinjal.