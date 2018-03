V mednarodni operaciji na Hrvaškem prijeli skupino mednarodnih tihotapcev mamil

Zagreb, 8. marca - Hrvaška policija je danes objavila, da so v okviru mednarodne operacije Nana na Hrvaškem in v Sloveniji prijeli šest hrvaških državljanov, dva državljana Nizozemske ter enega Španca zaradi suma tihotapljenja mamil iz Južne Amerike v Evropo. V reškem pristanišču so zaplenili 100 kilogramov kokaina, so dodali.