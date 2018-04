Komisar Andriukaitis: Med državami EU velike razlike po pričakovani življenjski dobi

Ljubljana/Bruselj, 6. aprila - Evropski komisar za zdravje in varnost hrane Vytenis Andriukaitis je pred svetovnim dnevom zdravja dejal, da je Evropa lahko zadovoljna z napredkom pri varovanju zdravja svojih državljanov in dvigu splošne pričakovane življenjske dobe, a so med državami EU velike razlike v pričakovani življenjski dobi in izpostavljenosti tveganjem za zdravje.