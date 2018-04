Univerzalna dostopnost do zdravstva pomeni tudi dostop do pravočasnih in kakovostnih storitev

Ljubljana, 6. aprila - Univerzalna dostopnost do zdravstva, ki je osrednja tema letošnjega svetovnega dneva zdravja, ne pomeni zgolj dostopnosti do zdravstvenih storitev, pač pa morajo biti te kakovostne in njihov dostop ne sme pomeniti finančnih tveganj za posameznika, so poudarili na današnjem strokovnem posvetu na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).