Za sanacijo gozdov do leta 2022 potrebnih 6,4 milijona evrov

Ljubljana, 18. februarja - Slovenski gozdovi, ki so v zadnjih letih zaradi ujm utrpeli večjo škodo, so v fazi množične sanacije. V zadnjih letih so namreč večjo škodo povzročili žled in podlubniki, zadnja ujma, vetrolom, pa je decembra še dodatno poškodovala gozdove. Za sanacijo gozdov bo treba do leta 2022 zagotoviti 6,4 milijona evrov, so za STA dejali na ministrstvu.