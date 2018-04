V javni obravnavi predlog pravilnika o poklicnih boleznih

Ljubljana, 5. aprila - Ministrstvo za zdravje je danes v javno obravnavo do 20. aprila dalo dolgo pričakovani predlog pravilnika o poklicnih boleznih, ki navaja poklicne bolezni. Te so bolezni, ki jih povzroča več kot 60 naštetih nevarnih kemičnih snovi, ter več kot 30 drugih bolezni, ki jih povzročajo denimo določeni fizikalni in biološki dejavniki.