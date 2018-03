Tuji hekerji vdrli v podatkovno omrežje nemške vlade

Berlin, 28. februarja - Tuji hekerji so po informacijah nemške tiskovne agencije dpa vdrli v podatkovno omrežje nemške vlade in varnostnih oblasti. Napad so sicer opazili decembra lani, lahko pa bi potekal že celo lansko leto. Domnevno naj bi za napadom stala ruska hekerska skupina APT28, ki naj bi bila povezana z rusko vlado.