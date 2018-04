V mariborskem atletskem klubu šokirani po razkritju dopinške preiskave pri dveh članih

Maribor, 4. aprila - Atletsko društvo Štajerska Maribor se je odzvalo na policijsko preiskavo domnevnega nedovoljenega prometa s prepovedanimi poživili, pri čemer so potrdili, da sta dve osebi v preiskavi povezani z njihovim klubom. Klubski predstavniki so nad dogajanjem šokirani in zanikajo povezavo z dopingom, saj naj bi osebi delovali samostojno.