Poti do dopinga v Sloveniji še vedno tabu tema

pripravil Aleksander Gasser

Ljubljana, 3. aprila - Slovenija s 40 dopinškimi primeri v dobrih dveh desetletjih gledano na število prebivalcev sodi v sam vrh razpredelnice držav, kjer si športniki pomagajo s prepovedanimi poživili. Doping pa v deželi na južni strani Alp še vedno ostaja nekakšen tabu, saj so praviloma znani le prestopniki, izrečene kazni in substance, ki so jih jemali.