ZDA objavile nov predlog dodatno ocarinjenega kitajskega blaga

Washington/Peking, 4. aprila - ZDA so objavile nov seznam kitajskega blaga, ki bi lahko bilo v prihodnje ob uvozu v ZDA dodatno ocarinjeno. Gre za uvoz v vrednosti 50 milijard dolarjev, na njem pa so elektronske naprave, deli za letala, sateliti, zdravila, stroji in druge dobrine. Peking je že napovedal povračilne ukrepe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.