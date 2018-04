Cenejše cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu v Ljubljani, Mariboru, Celju in Slovenj Gradcu

Ljubljana, 3. aprila - Akcija cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu po ugodnejši ceni Zdravo v naravo bo tokrat potekala v Ljubljani, Mariboru, Celju in Slovenj Gradcu. Cena cepljenja bo povsod enaka, 20 evrov za odrasle in otroke. V Ljubljani in Mariboru se je za cepljenje treba naročiti, medtem ko v Celju in Slovenj Gradcu naročanje ni potrebno.