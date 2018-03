Rusija veleposlanikom Zahoda izročila protestne note, izgnala diplomate 23 držav

Moskva, 30. marca - Rusko zunanje ministrstvo se je danes odzvalo na solidarnostni izgon ruskih diplomatov iz več zahodnih držav in Nata ter na pogovore poklicalo več diplomatskih predstavnikov, ki so jim predali protestne note in jih seznanili s povračilnimi ukrepi. Nato je Rusija izgnala diplomate 23 držav, a Kremelj vztraja, da ne gre za diplomatsko vojno.