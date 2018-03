Guterres posvaril pred napetostmi kot v hladni vojni

New York, 29. marca - Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je danes posvaril pred napetostmi, kakršne so med ZDA in Rusijo vladale v času hladne vojne. Odnosi med državama so se sicer še dodatno zaostrili, potem ko so ZDA v odgovor na napad na nekdanjega ruskega agenta na Otoku izgnale 60 diplomatov. Moskva je danes napovedala povračilne ukrepe.