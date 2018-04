Doktor znanosti Kobold od danes na čelu Centra Noordung

Ljubljana, 1. aprila - Javni zavod Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga bo naslednjih pet let vodil direktor Dominik Kobold, potem ko je mandat potekel v. d. direktorice Eleni Dokuzov. Svet zavoda je Kobolda, doktorja znanosti s področja strojništva, imenoval februarja letos, in sicer izmed petih kandidatov, ki so izpolnjevali pogoje.