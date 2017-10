Elena Dokuzov ponovno imenovana za v.d. direktorice Ksevta

Ljubljana, 26. oktobra - Elena Dokuziv je bila ponovno imenovana za v.d. direktorice javnega zavoda Kulturno-gospodarsko središče evropskih vesoljskih tehnologij (Ksevt), so so sporočili z vladnega urada za komuniciranje. Naloge v.d. direktorice bo opravljala do imenovanja direktorja zavoda, vendar najdlje za obdobje šestih mesecev.