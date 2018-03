Ob svetovnem dnevu varnostnega kopiranja pozivi k skrbi za podatke

Ljubljana, 31. marca - Danes je svetovni dan varnostnega kopiranja, ob katerem strokovnjaki znova pozivajo k skrbi za podatke in sprotnem ustvarjanju ustreznih varnostnih kopij. Kot so opozorili v nacionalnem odzivnem centru za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij Sicert, je obnavljanje izbrisanih podatkov tudi zelo drago.