V Nemčiji lani 23 milijonov žrtev spletnega kriminala

München, 23. januarja - V Nemčiji je bilo lani okoli 23 milijonov ljudi žrtev spletnih prevar in spletnega kriminala. To predstavlja več kot tretjino odraslih rednih uporabnikov interneta, kaže študija ameriškega podjetja za varnost na spletu Norton by Symantec. Povzročena škoda je dosegla skoraj 2,2 milijarde evrov.