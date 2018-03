V AmChamu si želijo čimprejšnje odločitve glede prevzema Pro Plusa

Ljubljana, 30. marca - V Ameriški gospodarski zbornici v Sloveniji (AmCham Slovenija) si želijo, da bi Agencija za varstvo konkurence (AVK) čim hitreje odločila v postopku presoje koncentracije med družbama Slovenia Broadband in Pro Plus. Prek Slovenia Broadband Pro Plus in Novo TV na Hrvaškem prevzema skupina United Group, ki je v lasti ameriškega sklada KKR in EBRD.