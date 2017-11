Ameriška gospodarska zbornica pozdravlja prihod tujih investicij v Slovenijo

Ljubljana, 10. novembra - Komisijo za spodbujanje investicij ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji AmCham veseli dejstvo, da je zadnje čase v Sloveniji možno zaslediti kar nekaj vidnih uspehov s področja investicij, in da število realiziranih tujih in domačih investicij v Sloveniji narašča. Ob tem so izpostavili pomen tujih investicij, tudi globalnega sklada KKR.