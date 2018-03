Izteka se rok za zbiranje podpisov pod pobudo Minority SafePack

Bruselj/Ljubljana, 14. marca - Zbiranje podpisov pod pobudo Minority SafePack, ki je evropska državljanska pobuda, s katero bi zavezali Evropsko unijo, da sprejme ustrezne predpise za izboljšanje pravnega položaja jezikovnih in narodnih manjšin v Evropi, poteka do 3. aprila. Za uspeh pobude je treba do tega datuma zbrati milijon podpisov.