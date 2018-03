Večer: Druga plat (30. 3.)

Maribor, 29. marca - Kadar govorimo o podjetnikih, se najprej spomnimo na tiste najuspešnejše: Iva Boscarola, Igorja Akrapoviča, Tanjo Skaza, Marjana Batagelja ... In še bi jih lahko naštevali. A podjetniki so tudi vsi tisti, ki so v zadnjih letih odločili za samostojno podjetniško pot ne po svoji volji, v Večeru piše Tanja Fajnik Milakovič.