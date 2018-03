Finance: Kako do višjih neto plač? (30. 3.)

Ljubljana, 29. marca - V Sloveniji se je v zadnjih nekaj mesecih vendarle začela odpirati razprava o davčni razbremenitvi plač. O tem sta začeli precej na glas govoriti dve gospodarski združenji, GZS in Slovenian Business Club. S tem so se začele ukvarjati tudi vsaj tri parlamentarne stranke, SDS, NSi in nekoliko presenetljivo tudi SD, v Financah piše Jurij Šimac.