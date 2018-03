Vlada za pol leta podaljšala način določanja cen naftnih derivatov

Ljubljana, 29. marca - Vlada je na današnji seji izdala uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, s katero je za pol leta podaljšala obstoječi sistem oblikovanja cen 95-oktanskega bencina in dizla izven avtocest. Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja in cene vseh derivatov na avtocestah in hitrih cestah določajo sami.