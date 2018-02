Povprečne maloprodajne cene naftnih derivatov lani višje

Ljubljana, 22. februarja - Povprečne maloprodajne cene naftnih derivatov so se lani v primerjavi s predhodnim letom zvišale. Razlog za povišanje cen so višje neto cene energentov (brez dajatev), nekatere dajatve so se zvišale, druge znižale, medtem ko pri trošarinah lani ni bilo sprememb, saj jih vlada v letu 2017 ni spreminjala, kažejo podatki ministrstva za infrastrukturo.