V Franciji bodo delo Van Gogha dražili po več kot 20 letih

Pariz, 29. marca - Junija bodo v Parizu po več kot 20 letih na dražbi ponudili sliko nizozemskega umetnika Vincenta van Gogha z angleškim naslovom Women Mending Nets in the Dunes, na kateri so upodobljene ženske med spravljanjem sena. Pričakovano je, da bodo sliko na dražbi prodali za okoli pet milijonov evrov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.