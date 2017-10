Razstava Van Goghovih del v Vicenzi

Vicenza, 9. oktobra - V Baziliki Palladiana je na ogled razstava del nizozemskega slikarja Vincenta Van Gogha (1853-1890). Postavitev z naslovom Van Gogh - med žitom in nebom združuje 129 del, od tega 43 oljnih slik in 86 risb. Izbor, ki ga je napravil kustos Marco Goldin, kot dnevnik povzema umetnikovo življenje. Razstava bo na ogled do 8. aprila.