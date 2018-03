Koalicija glede pobude za izgon ruskih diplomatov

Ljubljana, 28. marca - Koalicija je danes razpravljala o napadu z živčnim strupom v Veliki Britaniji in pobudi za izgon ruskih diplomatov. Medtem ko zunanji minister Karl Erjavec, ki bo v četrtek o tem informiral vlado, razloga za ukrepanje ne vidi, pa so v SMC zaskrbljeni. Vodja poslancev SMC Simona Kustec Lipicer meni, da so dogodki v Angliji vredni obsodbe.