Države EU in Nata izganjajo ruske diplomate

pripravil Mihael Šuštaršič

Washington/London/Moskva, 26. marca - Skupno 15 članic EU in še tri članice Nata so se odločile za izgon ruskih diplomatov zaradi ruske vpletenosti v napad z živčnim plinom v Veliki Britaniji. V Moskvi so to ocenili za provokativno potezo, ki ne bo ostala neodgovorjena, v Londonu pa so potezo zaveznikov toplo pozdravili. Slovenije se tej diplomatski akciji ni pridružila.