Predlagana uredba o hrupu po navedbah ministrstva ne spreminja mejnih vrednosti

Ljubljana, 28. marca - Na ministrstvu za okolje in prostor so v prvem odzivu na današnje očitke protikorupcijske komisije zagotovili, da je imela javnost možnost podati pripombe na predlog uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. "Predlagana ureditev ne spreminja mejnih vrednosti kazalcev hrupa, kot so določeni v veljavni uredbi," so še navedli.