KPK: Postopek sprejemanja uredbe o hrupu prinaša korupcijska tveganja

Ljubljana, 28. marca - Postopek sprejemanja sprememb uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju ne dosega zahtevanih standardov transparentnosti in kakovosti ter prinaša tveganje za koruptivno in neintegritetno ravnanje pri implementaciji v praksi, je opozorila Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Pod lupo so se znašli tudi posamezniki.