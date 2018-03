Vučić Prištino obtožil provokacije

Beograd, 27. marca - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je ponedeljkovo aretacijo vodje srbskega vladnega urada za Kosovo Marka Đurića v Mitrovici označil za "brutalno provokacijo in najtežje kriminalno dejanje" oblasti na Kosovu, ki so jo izvedle ob podpori "nekaterih držav". Poudaril je, da bodo odgovarjali vsi, ki so sodelovali v "ugrabitvi" Đurića.