Vučić in Thaci brez napredka v pogovorih

Bruselj, 24. marca - Predsednika Srbije in Kosova, Aleksandar Vučić in Hashim Thaci v petek v Bruslju nista dosegla kakega vidnejšega napredka v pogovorih o normalizaciji odnosov, ki potekajo pod okriljem EU, poroča nemška tiskovna agencija dpa. To je bilo prvo srečanje po sedmih mesecih prekinitve.