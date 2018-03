Hrvaška bo izgnala enega akreditiranega ruskega diplomata

Zagreb, 26. marca - Hrvaški premier Andrej Plenković je danes v Zagrebu povedal, da so se po današnjih posvetovanjih s predsednikoma države in sabora Kolinde Grabar-Kitarović in Gordana Jandrokovića odločili za izraz solidarnosti z Veliko Britanijo in da bodo enega izmed ruskih akreditiranih diplomatov razglasili za nezaželeno osebo na Hrvaškem.