Znani nominiranci za nagrado skupine OHO 2018

Ljubljana, 26. marca - Nominiranci za nagrado skupine OHO za leto 2018 so Nana Wolke, Đejmi Hadrović, Danilo Milovanović in Neža Knez. Mednarodna strokovna žirija jih je izbrala izmed 20 na javni razpis prispelih prijav. Zmagovalca bo žirija razglasila maja v Ljubljani po ogledu razstave nominirancev v Galeriji P74 in individualnih pogovorih.