Objavljen razpis za nagrado skupine OHO 2018

Ljubljana, 15. januarja - Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. je objavil razpis za nagrado skupine OHO 2018. Razpis je namenjen vizualnim umetnikom do 40. leta starosti, ki delujejo v mediju slikarstva, kiparstva, grafike, risbe, instalacije, fotografije, videa, novih medijev in performansa. Odprt je do vključno 15. marca.