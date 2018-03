V Turkmenistanu danes parlamentarne volitve

Aškabad, 25. marca - V Turkmenistanu so bile danes parlamentarne volitve. Za 125 poslanskih mandatov se je potegovalo 284 kandidatov, med katerimi je najbolj izstopal Serdar Berdimuhamedov, sin vplivnega predsednika Gurbangulija Berdimuhamedova. Volišča v tej s plinom bogati državi so bila odprta od 4. do 14. ure po srednjeevropskem času.