Novinarji brez meja: Svoboda medijev pod pritiskom tudi v demokratičnih državah

Berlin, 26. aprila - Manevrski prostor za novinarje se zožuje povsod po svetu. Novinarjev ne omejujejo samo avtoritarne vlade in diktature, pač pa tudi demokratično izvoljeni politiki, izhaja iz seznama položaja medijev v posameznih državah, ki ga je pripravila organizacija Novinarji brez meja in so ga objavili danes. Slovenija je na seznamu na 37. mestu.