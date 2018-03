Vrh EU poziva k stalnemu izvzetju iz novih ameriških carin na jeklo

Bruselj, 23. marca - Voditelji članic EU so danes v Bruslju pozvali k stalnemu izvzetju iz novih ameriških uvoznih carin na jeklo in aluminij. Ameriški predsednik Donald Trump je ponoči potrdil začasno izvzetje EU iz ukrepov, in sicer do 1. maja. Za predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja je to "dobra in slaba novica".