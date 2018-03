Prismojeni profesorji bluesa ob desetem jubileju v CD

Ljubljana, 24. marca - Leto po tem, ko so Prismojeni profesorji bluesa kot gosti nastopili v Cankarjevem domu (CD) ob Peru Lovšinu in izidu njegovega desetega albuma, se bo četverica nocoj predstavila v glavni vlogi. Razloga sta desetletnica delovanja in nov album. Pri tem obljubljajo preplet starejših in novih skladb ter več glasbenih gostov.