Prismojeni profesorji bluesa ob dvojnem albumu iz Križank nocoj v Kinu Šiška

Ljubljana, 19. aprila - Prismojeni profesorji bluesa ljubiteljem blues rocka niso neznano ime. Kvartet je lani zabeležil uspešno koncertno leto in izdajo studijskega prvenca Family, krona številnim nastopom pa so bile napolnjene ljubljanske Križanke. Vzdušje s septembrskega koncerta so ujeli na dvojnem albumu v živo, ob izidu katerega bodo nocoj nastopili v Kinu Šiška.