Posebni tožilec Mueller s sodnim nalogom po dokumente Trumpove organizacije

New York, 15. marca - Posebni tožilec za preiskavo ruskega vpletanja v ameriške volitve leta 2016 Robert Mueller izdal sodni nalog za dokumente Trumpove organizacije, poroča New York Times. To pomeni, da se preiskava bliža predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, ki je sicer lani zagrozil, da bo kaj takšnega štel za nedopusten prekršek.