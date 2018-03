Pod sloganom Majhna pozornost za velik nasmeh zbiranje pomoči za materinske domove

Maribor, 22. marca - Sekcija za varne hiše, materinske domove in sorodne organizacije, ki deluje pri Socialni zbornici Slovenije, ta mesec v sodelovanju z Večerom in Generali Zavarovalnico vodi akcijo v podporo programom materinskih domov po Sloveniji. Sredstva, ki so jih pod sloganom Majhna pozornost za velik nasmeh zbrali doslej, so simbolično predali v Mariboru.